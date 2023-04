Tocotronic-Frontmann Dirk von Lowtzow hat ein neues Buch geschrieben: „Ich tauche auf“. Foto: Gloria Endres de Oliveira up-down up-down Neues Buch „Ich tauche auf“ Dirk von Lowtzow im Interview: „Solche Corona-Debatten sind pietätlos“ Von Dagmar Leischow | 24.04.2023, 13:08 Uhr

2019 feierte Tocotronic-Sänger Dirk von Dirk von Lowtzow mit „Aus dem Dachsbau“ sein Debüt in der Literaturwelt. Nun ist er zurück. Am 9. März erscheint sein Tagebuchroman „Ich tauche auf“ über seine Erlebnisse in der Pandemie. Im Interview erzählt er von Putzfimmeln, Zukunftsängsten und fragwürdigen Corona-Diskussionen.