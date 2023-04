Alkohol steht bei den Deutschen in der Fastenzeit ganz oben auf der Verzichtsliste. Ob sie es durchgehalten haben, zeigt sich jetzt, denn nun endet die Fastenzeit. Foto: dpa/Angelika Warmuth up-down up-down Ende der Fastenzeit Kein Fleisch, kein Auto, kein Alkohol – was hat der Verzicht gebracht? Von Melanie-Heike Schmidt | 10.04.2023, 08:39 Uhr

Fasten ist ein Mega-Trend, kaum einer, der nicht in den Wochen auf Ostern auf irgendein Genussmittel verzichtet hat. Doch was genau steht alles bei den Deutschen auf der Tabu-Liste? Und was hat der wochenlange Verzicht gebracht? Ein Überblick.