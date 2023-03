Zahlreiche Besucher stehen im Rijksmuseum vor dem Gemälde „Die Milchmagd“ von Johannes Vermeer. Nur drei Tage nach Eröffnung ist die große Vermeer-Ausstellung ausverkauft. Foto: ANP up-down up-down Rekordbesuch im Rijksmuseum Amsterdam Faszination Vermeer: Warum wollen Hunderttausende seine Bilder sehen? Von Dr. Stefan Lüddemann | 13.03.2023, 16:37 Uhr

In drei Tagen 450.000 Tickets verkauft, die Server des Rijksmuseums in Amsterdam unter der Last der Anfragen zusammengebrochen: Warum wollen Hunderttausende 28 kleine Bilder von Jan Vermeer sehen? Fünf Gründe für ein Faszinosum, das so rätselhaft ist wie Vermeers Bilder selbst.