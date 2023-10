Nach dem Festival ist vor dem Festival: Obwohl das Hurricane-Festival 2024 im niedersächsischen Scheeßel noch acht Monate entfernt ist, steigt bei vielen schon mit der Bekanntgabe der auftretenden Künstler die Vorfreude.

Nachdem Ende September bekannt wurde, dass Ed Sheeran, K.I.Z, Bring Me The Horizon und Avril Lavigne als Headliner dabei sein werden, hat der Veranstalter am Donnerstag 39 weitere Künstler und Bands vorgestellt.

Mit dabei sind unter anderem die Rapper Kontra K und Sido, die Indie-Band The National und die Punk-Rock-Band The Offspring aus den USA sowie die Giant Rooks aus Hamm. Auch Marteria tritt nochmal unter seinem Pseudonym Marsimoto auf, der für dieses Jahr sein letztes Album unter dem Alter-Ego angekündigt hatte. Zudem wird Ski Aggu zu sehen sein, der zusammen mit dem Komiker Otto für einen der diesjährigen Sommerhits „Friesenjung“ sorgte.

Die weiteren Künstler und Bands hat der Veranstalter in diesem Instagram-Post aufgelistet:

Darüber hinaus wurde nun bekannt, an welchen Tagen welcher der Headliner auftreten wird. So wird Ed Sheeran am Freitag zu sehen sein, am Samstag werden K.I.Z und Avril Lavigne den rund 78.000 erwarteten Fans einheizen und den Abschluss am Sonntag bildet unter anderem der Auftritt von Bring Me The Horizon.

Weitere Acts in den kommenden Wochen erwartet

In den kommenden Wochen dürfte sich das Line-Up nochmal vergrößern. Auf dem dargestellten Plakat sind einzelne Namen noch unkenntlich gemacht, dazu schreibt der Veranstalter, dass zu den aufgelisteten Bands noch „viele mehr“ dazukommen werden. Zum Vergleich: Beim Hurricane-Festival 2023 waren insgesamt 86 Bands und Acts dabei.