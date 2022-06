ARCHIV - Ein Banner mit der Aufschrift "Internationales Sommerfestival Kampnagel" hängt an einer Halle. Foto: Georg Wendt/dpa/Archivbild FOTO: Georg Wendt Kultur Internationales Festival Kampnagel startet am 10. August Von dpa | 10.06.2022, 14:55 Uhr

Tanz, Theater und Musik: Mehr als 200 Künstler und Künstlerinnen beteiligen sich vom 10. bis 28. August am Internationalen Sommerfestival Kampnagel. Das gesamte Außengelände werde dabei wieder zu einem Kunstfreizeitpark umgestaltet, teilte Kampnagel am Freitag mit. Am ersten Tag gibt es mit „rising star“ eine Ballett-Uraufführung der irischen Choreographin Oona Doherty.