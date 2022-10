In der Show „Joko & Klaas gegen ProSieben“ haben Joko Winterscheid und Klaas Heufer-Umlauf gegen ihren Haussender gewonnen. Archivfoto: dpa/ProSieben/Stefan Gregorowius up-down up-down Hinweise auf Instagram Nach Sieg gegen ProSieben: Was planen Joko und Klaas für ihre 15 Minuten? Von Jakob Patzke | 26.10.2022, 12:34 Uhr

Nachdem sie in der vergangenen Folge „Joko & Klaas gegen ProSieben“ eine Niederlage einstecken mussten, konnte das Moderatoren-Duo nun einen Sieg gegen seinen Haussender einfahren. Was planen die beiden für ihre gewonnenen 15 Minuten am Mittwochabend? Erste Hinweise gab es jetzt im Livestream auf Instagram.