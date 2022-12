Heinrich Vogeler im Moment der inneren Wende: Der Worpsweder Künstler malt sein Selbstbildnis 1914 im Jahr des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs. Foto: Jörg Sarbach, Barkenhoff-Stiftung Worpswede up-down up-down Jugendstilkünstler vor 150 Jahren geboren Heinrich Vogeler und sein unglaubliches Leben zwischen Worpswede und Moskau Von Stefan Lüddemann | 09.12.2022, 16:11 Uhr

Er baute sich in Worpswede sein Reich der Schönheit und ging in der Sowjetunion elend zugrunde. Heinrich Vogeler lebte seine neue Kunst als Hoffnungsspur und Leidensweg. Am 12. Dezember 2022 vor 150 Jahren wurde er in Bremen geboren.