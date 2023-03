Mit Baby und Ehemann auf Tournee: Katie Melua. Foto: Mariam Sitchinava up-down up-down Popsängerin im Interview Katie Melua als frischgebackene Mutter: „Ich erlebe die großartigste Zeit meines Lebens“ Von Dagmar Leischow | 22.03.2023, 11:37 Uhr

Am Freitag erscheint das neue Album der 38-Jährigen, im April tritt sie in Hamburg auf. Die junge Mutter schwärmt von ihrem Sohn, ihrem Mann – und bangt mit den Menschen in der Ukraine.