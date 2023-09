Es ist ein spektakulärer Entführungsfall, der im März 1981 in Köln seinen Lauf nimmt. Bei dem Opfer handelt es sich um einen elfjährigen Jungen. Johannes Erlemann, Sohn des windigen Geschäftsmannes Jochem Erlemann, der zum Zeitpunkt der Entführung wegen Verdacht auf Steuerbetrug in Untersuchungshaft sitzt.

Spielfilm, „stern TV spezial“, Podcast und Doku

Die brutalen Täter lauern dem kleinen Johannes in einem Waldstück auf, wo sie ihn vom Fahrrad reißen, anketten und in einer Holzkiste in einem weit abgelegenen Verlies gefangen halten. 14 Tage dauert sein Martyrium. Als einer der Täter seine Maske vergisst und Johannes sein Gesicht erkennt, muss der Kleine mit dem Schlimmsten rechnen. Und auch die Sache mit der Lösegeldforderung und der Polizei entwickelt sich zu einem Nervenkrieg vor allen Dingen für Johannes‘ Mutter, die quasi ganz auf sich alleine gestellt mit der Entführung ihres Sohnes, der Inhaftierung ihres Mannes und den hohen Schulden der Familie fertig werden muss.

In diesem Verschlag wurde der damals elfjährige Johannes Erlemann gefangen gehalten. Ein traumatisierendes Erlebnis. Foto: RTL Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Heute ist der spektakuläre Entführungsfall, hinter dem auch ein Wirtschaftskrimi und Familiendrama steckt, weitgehend in Vergessenheit geraten. Jetzt wird er von RTL+ und RTL wieder in die Öffentlichkeit getragen und aufgearbeitet. Ein Spielfilm, ein „stern TV spezial“, ein Podcast sowie eine vierteilige Dokumentationsreihe geben neue Einblicke in dieses spektakuläre Stück Zeitgeschichte.

Veronica Ferres als Produzentin

Im Mittelpunkt steht natürlich der Spielfilm „Entführt – 14 Tage Überleben“. Dafür agiert Veronica Ferres nicht vor, sondern hinter der Kamera. Als Produzentin hat ihr Johannes Erlemann seine Persönlichkeitsrechte anvertraut. Der Film fokussiert sich dann auch in erster Linie auf den jungen Johannes (Cecilio Andresen), wirft aber auch einen Blick auf das ausschweifende Leben seines Vaters (Torben Liebrecht), der mit windigen Steuertricks wie dem „Bauherrenmodell“ Millionen macht, bevor er verhaftet wird.

Ohne die Entführung böte die Geschichte bereits genug Stoff für einen handfesten Wirtschaftskrimi. Der wird nun leider nur gestreift. Im Fokus steht die Entführung, die das weitere Leben des Johannes Erlemann auf den Kopf gestellt hat. Weswegen er nun auch mit Hilfe dieses Filmprojektes den Weg an die Öffentlichkeit gesucht hat.

Erlemann hat auch ein Buch verfasst

Den Ausschlag dazu gab der Fund eines Tonbands mit dem Gespräch eines Kinderpsychologen kurz nach der Freilassung 1981. Vor rund zehn Jahren, so gibt es Erlemann heute in einer RTL-Stellungnahme zu Protokoll, habe er im Verlauf der eigenen Aufarbeitung seiner traumatisierenden Geschichte begonnen, seine Erinnerungen aufzuschreiben. Eigentlich habe er „nur“ ein Buch schreiben wollen, kam dann aber in Kontakt mit Ferres, die ihm den Vorschlag mit der Filmproduktion schmackhaft machen konnte.

Dabei blieb es nicht. Neben Podcast und Dokuserie konnte Erlemann auch noch sein Buch „Befreit – Wie ich als Kind entführt wurde und dabei den unbändigen Willen zum Leben fand“ verwirklichen, das im März 2024 im Penguin-Verlag erscheinen soll. „Das Projekt war am Ende des Tages eine Konfrontationstherapie, die ich so gar nicht geplant hatte“, gibt er zu Protokoll.

Der Film, die vierteilige Dokumentation und auch der Podcast bilden ein interessantes, spannend gestaltetes Stück Zeitgeschichte, das allerdings auch einige Fragen offen lässt.

„Entführt – 14 Tage Überleben“ sehen Sie ab dem 7. September auf RTL+ und am 14. September um 20.15 Uhr auf RTL. Anschließend folgt das „stern TV Spezial: Entführt in Deutschland – Der Fall Erlemann“.

Auch die vierteilige Dokumentation „Lebenslänglich: Erlemann“ ist ab dem 7. September auf RTL+ zu sehen. Der Podcast ist als Teil des Podcasts „RTL+ True Crime Time“ am gleichen Tag bei RTL+ zu hören.

TEASER-FOTO: Foto: RTL / Tom Trambow