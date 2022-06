Hendrik Wüst (CDU)kommt mit seiner Ehefrau Katharina und Tochter Philippa in den Landtag. Foto: Marius Becker/dpa FOTO: Marius Becker up-down up-down Landtag Ministerpräsidenten-Wahl: Wüst kommt mit seiner Familie Von dpa | 28.06.2022, 14:55 Uhr | Update vor 27 Min.

Zur Wahl des Ministerpräsidenten in Nordrhein-Westfalen hat Hendrik Wüst (CDU) seine Familie mit in den Düsseldorfer Landtag genommen. Bereits am Dienstagmittag erschien der amtierende Ministerpräsident zu einem Empfang des Landtagspräsidenten. Mit dabei: Ehefrau Katharina und das einjährige Töchterchen. Die 34-Jährige schob die kleine Philippa im Kinderwagen zu dem Empfang.