Neues aus der Reisewelt Mountainbiken im Pitztal und Kunstsauna in Finnland Von dpa | 17.05.2022, 16:04 Uhr

In Tirol gibt es eine Trail-Premiere, während man in der Nähe von Tampere bald kunstvoll saunieren kann. Neuigkeiten gibt es auch für A-Rosa-Kreuzfahrende und Urlauber in Thüringen und dem Allgäu.