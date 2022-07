ARCHIV - Zoe Wees singt im Rahmen eines Konzerts für Fünft- und Sechstklässler in der Elbphilharmonie. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild FOTO: Christian Charisius up-down up-down Single-Veröffentlichung Musikerin Zoe Wees über US-Erfolg: Es geht noch mehr Von dpa | 08.07.2022, 06:17 Uhr

Die Hamburger Sängerin Zoe Wees (20, „Control“) ist in diesem Jahr bei den American Music Awards und mehreren Fernsehshows in den USA aufgetreten - doch mit diesen Erfolgen will sie sich nicht zufriedengeben. „Auf gar keinen Fall. Was wir bis jetzt erreicht haben, ist auf jeden Fall super cool. Aber man muss dran bleiben. Man kann immer noch mehr schaffen“, sagte Wees der Deutschen Presse-Agentur.