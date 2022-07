ARCHIV - Künstler Hannes Malte Mahler. Foto: Birgit Streicher/feinkunst/dpa/Archivbild - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung über den Kunstrpreis und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: Birgit Streicher up-down up-down Hannover Neuer Kunstpreis erinnert an Hannes Malte Mahler Von dpa | 08.07.2022, 07:46 Uhr

Beim Einkaufen oder Spazieren gehen in Hannover kann man in den nächsten Monaten auf Aktionen von Simon Pfeffel stoßen. Sie sollen an das Werk eines viel zu früh gestorbenen Künstlers anknüpfen.