Nordwestmecklenburg Schwesig eröffnet bundesweiten Unesco-Welterbetag in Wismar Von dpa | 05.06.2022, 11:57 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat am Sonntag auf dem Wismarer Marktplatz den Unesco-Welterbetag in Deutschland eröffnet. „Die Welterbestätten verlangen von uns Respekt vor dem, was unsere Vorfahren aufgebaut und geleistet haben. Sie verlangen von uns auch Arbeit und Engagement“, sagte die Ministerpräsidentin bei der bundesweiten Eröffnungsveranstaltung. Die Altstadt von Wismar war vor 20 Jahren gemeinsam mit der von Stralsund in die Welterbeliste der UN-Organisation aufgenommen wurde. Es sei wichtig, den Gedanken des Welterbes an kommende Generationen weiterzugeben.