Rekord-Hängebrücke in Tschechien
Reisenews Skybridge in Tschechien und neue Aussicht auf Niagara-Fälle
Von dpa | 14.04.2022, 12:02 Uhr

Schwindelfrei sollten Wanderer am Glatzer Schneeberg in Tschechien sein. In Kopenhagen öffnet das Designmuseum wieder und die Gischt der Niagara-Fälle gibt es bald aus einem neuen Blickwinkel zu sehen.