Wagenbauer Tilly mahnt Hilfe für Opfer der Flutkatastrophe an Von dpa | 08.07.2022, 14:59 Uhr

Zum ersten Jahrestag der Flutkatastrophe mahnt der Düsseldorfer Wagenbauer Jacques Tilly mit einem Mottowagen Hilfe für die Opfer an. Staat und Versicherungen dürften sich nicht aus der Verantwortung stehlen. Viele Menschen stünden durch die Flut vor dem Ruin und bräuchten weiterhin Unterstützung, hieß es in einer Mitteilung am Freitag.