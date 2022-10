Mit ihrer Neuinszenierung von „Total Eclipse of the heart“ am Donnerstag zum 25-Jahre-Jubiläum des Kultmusicals „Tanz der Vampire“ feierte Popstar Bonnie Tyler mit Filippo Strocchi als Graf Krolock quasi eine Weltpremiere. Foto: Dirk Buchardt up-down up-down 25 Jahre „Tanz der Vampire“ Bonnie Tyler umjubelter Stargast beim Jubiläum in Stuttgart Von Dirk Buchardt | 14.10.2022, 01:13 Uhr

Die Musical-Szene ist nach der sensationellen „Hamilton“-Premiere in Hamburg noch ganz außer Atem, da wird sie in Stuttgart beim Jubiläum von „Tanz der Vampire“ erneut aus den Sitzen gerissen. Und keine Geringere als Bonnie Tyler rockt dabei am Ende mit einer Neuinszenierung von „Total Eclipse of the Heart“ mit dem Cast die Bühne.