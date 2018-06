Street Art : Aufregung um mögliche Banksy-Graffiti in Paris

War Banksy in Paris unterwegs? Vieles spricht dafür: In der französischen Hauptstadt sind etliche Werke aufgetaucht, die stark an den Street-Art-Künstler erinnern.

26. Juni 2018

Wandbilder im Stil des geheimnisumwitterten britischen Street-Art-Künstlers Banksy sorgen in Paris für Wirbel. Seit Tagen wird in Medien und sozialen Netzwerken über die unsignierten Kunstwerke spekuliert.

Eine Sprecherin Banksys äußerte sich am Dienstag auf Anfrage zunächst nicht dazu, ob die seit vergangener Woche entdeckten Bilder tatsächlich von ihm stammen. Sie stellte aber eine baldige Stellungnahme in Aussicht.

Besonders viel Aufsehen erregte die Darstellung eines schwarzen Mädchens, das ein Hakenkreuz mit einem rosa Muster übersprüht. Das Bild wurde in der Nähe einer ehemaligen Erstaufnahmeeinrichtung für Migranten im Norden der französischen Hauptstadt gefunden, ist inzwischen aber übersprüht worden. Banksy hat schon häufiger mit politischen Botschaften Aufsehen erregt.

Der Gründer des französischen Kulturmediums «Artistik Rezo», Nicolas Laugero Lasserre, zeigte sich überzeugt, dass Banksy tatsächlich in Paris unterwegs war. «Gut eine Woche vor der Entdeckung des ersten Wandbildes (...) hatten wir von mehreren Quellen gehört, dass Banksy in Paris sei», sagte er der Deutschen Presse-Agentur.