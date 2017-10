Meterhohe Skulpturen : Ausstellung von Tony Cragg in Teheran

vergrößern 1 von 1 Foto: Oliver Berg 1 von 1

von dpa

erstellt am 18.Okt.2017 | 14:40 Uhr

Erstmals ist in Teheran eine Ausstellung des britischen Bildhauers Tony Cragg (68) zu sehen.

57 Skulpturen und mehr als 150 Arbeiten auf Papier des in Wuppertal lebenden Künstlers werden ab 24. Oktober (bis 12. Januar) im Museum für zeitgenössische Kunst (TMoCA) in der iranischen Hauptstadt gezeigt. Das teilte die Düsseldorfer Galerie Breckner am Mittwoch mit.

Seit 2011 organisieren der Galerist Till Breckner und sein Partner Afshin Derambakhsh Ausstellungen im Iran, um das Verständnis der Kulturen zu fördern. So zeigten sie bereits Arbeiten von Günther Uecker und Otto Piene in Teheran.

Cragg gehört zu den bedeutendsten Bildhauern der Gegenwart. In Wuppertal betreibt er einen renommierten Skulpturenpark. Bekannt ist er für seine meterhohen verdrehten Skulpturen aus Holz, Bronze oder glänzendem Edelstahl, die bis zu 1,5 Tonnen wiegen.