Süßer „Impfstoff“ : Bäcker verkaufen „Corona-Berliner“

Corona ist auch zu Karneval in aller Munde - sorgt das Virus doch dafür, dass das feuchtfröhliche Feiern weitgehend flach fällt. Dafür macht der Impfstoff die Krapfen süß.

Haan | Karneval in Zeiten der Pandemie lässt auch Bäcker erfinderisch werden: In Haan und Viersen in der Nähe von Düsseldorf gibt es zu Weiberfastnacht „Corona-Berliner“ zu kaufen. In Haan bewirbt ein Konditor das traditionelle Gebäck - mit einer Spritze vo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.