Online-Premiere : Bayerische Staatsoper wagt neue „Rosenkavalier“-Inszenierung

Dieses Stück ist mit vielen Opernliebhabern erwachsen geworden: „Der Rosenkavalier“ in einer Inszenierung von Otto Schenk. Die Bayerische Staatsoper setzt nun auf eine Neufassung - und wagt ein Experiment.

München | Fast 50 Jahre ist es her, dass Otto Schenk am 20. April 1972 an der Bayerischen Staatsoper „Der Rosenkavalier“ von Richard Strauss inszenierte - eine Fassung, die Kultstatus erlangen und die Jahrzehnte überdauern sollte. Nun wagt der Intendant Nikolaus Bachler eine Neuinszenierung, mit Barrie Kosky, Intendant der Komischen Oper Berlin, als Regisseu...

