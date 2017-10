Zucker für den Affen : Benjamin Tomkins ist nie allein auf der Bühne

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

von dpa

erstellt am 23.Okt.2017 | 09:32 Uhr

Insel Poel (dpa) - Sein Talent als Bauchredner entdeckte Benjamin Tomkins zufällig, vor knapp sechs Jahren beim weihnachtlichen Fernsehen mit seiner Familie in Österreich. Er ersteigerte im Internet eine Puppe, übte das mimikfreie Sprechen mit dem Bauch und zeigte sein Können auf einer Geburtstagsparty.

Freunde meldeten ihn zu einem Kleinkunstfestival an, das er auf Anhieb gewann. Er verkaufte seine Firma und zog nach Berlin, später auf die westmecklenburgische Insel Poel.

Auf der Bühne steht Benjamin Amir Tomkins - so lautet sein Geburtsname - heute allein oder mit verschiedenen Figuren wie dem Alten Sack, King Kong oder dem Schimpansen Knut, der quasi der Autor seines neuen Buches ist. Diesem Knut erzählt Tomkins sein Leben. «Aber Knut denkt, mein Leben ist zu langweilig und würzt nach.»

Bis vor wenigen Jahren verkaufte Tomkins als Selbstständiger Autos und arbeitete als Messeveranstalter. Heute füllt er große Säle, und auf der Frankfurter Buchmesse stellte er gerade sein erstes Buch vor: «King Kong und die weiße Barbie». Die 20 Geschichten in dem Band sind aus dem Alltag gegriffen, den er mit Nachbarn, Mitbewohnern in WGs oder in der Disco erlebt. «Alle haben einen wahren Hintergrund.» Auf manches bringt ihn seine Tochter, die in Hamburg lebt. Er habe mehr Geschichten im Kopf als er in seinen Bühnenprogrammen unterbringen könnte, sagt Tomkins - die habe er aufschreiben müssen.

King Kong und die weiße Barbie