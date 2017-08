Romantik und viele Songs : «Bodyguard» als Musical in Stuttgart

Der Kinofilm «Bodyguard» kommt als Musical nach Stuttgart. Die Liebesgeschichte von Whitney Houston als Starsängerin Rachel Marron und Kevin Costner als ihrem Leibwächter lieferte 1992 Romantik, Spannung - und viele Songs.

Die Musicaldarsteller Aisata Blackman und Jadran Malkovich werden nun in Stuttgart Whitney Houstons Hits präsentieren, wie Stage Entertainment am Donnerstag in Stuttgart mitteilte.

Blackman war bereits in der Hauptrolle der Deloris van Cartier im Musical «Sister Act» sowie in einer Nebenrolle in «Rocky» zu sehen. Nun Welterfolge wie «I Will Always Love You» oder «The Greatest Love of All» zu singen, sei für sie «eine sehr große Ehre», sagte Blackman.

Das Musical hatte 2015 in Köln Deutschland-Premiere. Am 28. September zieht es ins Stuttgarter Stage Palladium Theater ein.

von dpa

erstellt am 10.Aug.2017 | 15:29 Uhr