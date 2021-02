Wegmarken deutscher Geschichte : Boris Becker bis Kniefall: „Globalgeschichte einer Nation“

172 Autoren und Autorinnen ganz unterschiedlicher Fachrichtungen beschreiben in knappen Aufsätzen unterschiedliche Wegmarken deutscher Geschichte, von der Urzeit bis in die Gegenwart.

München | Am 7. Juli 1985 schlug der 17-jährige Boris Becker ein neues Kapitel deutscher Sportgeschichte auf. Mit seinem Sieg in Wimbledon begann ein Jahrzehnt, in dem das deutsche Tennisspiel Weltspitze war. Dass der Sport in einem Buch über deutsche Geschich...

