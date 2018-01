Las-Vegas-Show : Britney Spears gibt zwei Deutschland-Konzerte

Vier Jahre lang trat Britney Spears mit ihrer Show «Piece of Me» in Las Vegas auf. Jetzt zieht die Pop-Sängerin damit um die Welt.

von dpa

23. Januar 2018, 12:28 Uhr

Popstar Britney Spears (36) kommt mit ihrer Las-Vegas-Show für zwei Konzerte nach Deutschland: Am 6. August tritt sie mit «Piece of Me» in Berlin auf, am 13. August in Mönchengladbach, wie der Veranstalter mitteilte.

Spears, bekannt für Hits wie «Oops!... I Did It Again», hatte 2016 ihr neuntes Album auf den Markt gebracht. Für die Show in Las Vegas wurden laut der Mitteilung nahezu eine Million Tickets verkauft.