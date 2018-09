Offizielle Deutsche Charts : Casper und Marteria mit «1982» auf Platz eins

Darauf haben die Fans offensichtlich gewartet - ein gemeinsames Album von Casper und Marteria. «1982» landet auf Anhieb auf Platz eins der Charts.

von dpa

07. September 2018, 15:26 Uhr

Die Rapper Casper und Marteria haben sich mit ihrem ersten gemeinsamen Album «1982» an die Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts gesetzt.

Der Titel verweist auf das Geburtsjahr der beiden Musiker. Sie sind außerdem gleich mit sechs Songs in den Single-Charts vertreten, wie GfK Entertainment am Freitag mitteilte.

Auf den nächsten Plätzen folgen weitere Neueinsteiger. Die Zwei besetzt Samy Deluxe («SaMTV Unplugged (Baust of)», dahinter stehen Die Lochis («#whatslife»), Eminem («Kamikaze») und Beyond The Black («Heart Of The Hurricane»).

In den Single-Charts behauptet «In My Mind» von Dynoro & Gigi D'Agostino die Spitze. «500 PS» von Bonez MC & RAF Camora folgt auf der Zwei vor «Melodien» von Capital Bra feat. Juju.