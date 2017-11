Erste Premiere im Großen Haus : Chris Dercon holt Tino Sehgal an die Volksbühne

vergrößern 1 von 1 Foto: Britta Pedersen 1 von 1

Mit einem Star der Kunstszene feiert die Berliner Volksbühne ihre erste Premiere im Stammhaus des Theaters am Rosa-Luxemburg-Platz.

Der belgische Intendant Chris Dercon gewann für die Eröffnungsinszenierung den Künstler Tino Sehgal, der seine Performances unter anderem bereits bei der Biennale in Venedig und der Documenta gezeigt hatte.

Am Premierenabend am Freitag (10.11.) werden sich dann Bildende Kunst und Schauspiel begegnen.

Der Deutsch-Brite Sehgal inszeniert «Situationen» zwischen Künstlern und dem Publikum. 2013 wurde er für sein immaterielles und flüchtiges Werk als bester Künstler mit dem Goldenen Löwen der Kunstbiennale in Venedig ausgezeichnet. «Tino Sehgal ist wirklich ein revolutionärer Künstler», so Dercon in einer Videobotschaft auf der Volksbühnen-Website. «Was er macht, hat noch keinen Namen.»

Neben mehreren Sehgal-Aufführungen werden drei Werke von Samuel Beckett zu sehen sein - von dem Regisseur und Beckett-Vertrauten Walter Asmus mit der 54-jährigen Performance-Künstlerin Anne Tismer und dem 82-jährigen dänischen Schauspieler Morten Grunwald («Olsenbande») inszeniert.

«Natürlich habe ich Beckett nach 40 Jahren noch im Ohr», sagte Asmus am Montag bei der Vorstellung des Programms. In den drei Stücken «Nicht Ich», «Tritte» und «He, Joe» gehe es um Erinnerungen, das Erinnertwerden sowie Traumatisierungen und Beschädigungen der Menschen.

Schauspieler, Musiker, Tänzer und das Publikum bewegen sich bei dem Openend-Abend mit dem schlichten Namen «Samuel Beckett/Tino Sehgal» durch das ganze Haus. Schauspiel und Performances wird es nicht nur im Großen Saal, sondern auch in den Foyers des Theaters geben. Anschließend wird im Roten Salon weitergefeiert.

