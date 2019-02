Das läuft diese Woche an : Das sind die beliebtesten Kinostarts am Donnerstag

Das läuft diese Woche in den bundesweiten Kinos an.

von Sebastian Lohse

06. Februar 2019, 18:21 Uhr

Schwerin | Im Kinoprogramm dieser Woche starten zwei lang ersehnte Fortsetzungen: „Drachenzähmen leicht gemacht 3“ und „The Lego Movie 2“. Beide versprechen spannende neue Abenteuer. Im Horrorfilm „The Prodigy“ macht die übernatürliche Intelligenz eines Jungen seinen Eltern große Angst. Humorvoll geht es außerdem zu im neuen Fall von „Holmes und Watson“.

Nach dem großen Erfolg der ersten beiden Teile treffen Hicks und sein Drache Ohnezahn ein letztes Mal aufeinander. Hicks ist mittlerweile erwachsen und hat die Nachfolge als Stammesführer angetreten. Er ist nun mit Astrid verlobt und Ohnezahn muss sich um sein Rudel kümmern. Ihre getrennten Wege kreuzen sich erneut, als eine Gefahr Menschen und Drachen bedroht.

In „The Lego Movie“ wurde Bauarbeiter Emmet durch einen Zufall zum Auserwählten und musste die Welt retten. Nun stecken die Lego-Bewohner erneut in der Klemme, denn eine Duplo-Apokalypse ist über sie hereingebrochen. Die Invasoren kamen aus einer anderen Dimension, in die auch Emmets Freundin Lucy verschleppt wurde. Im Handumdrehen startet er zusammen mit den beliebten Figuren aus Teil 1 eine halsbrecherische Rettungsaktion.

Der junge Miles (Jackson Robert Scott) ist hoch intelligent. Bisweilen sind seine Fähigkeiten fast unheimlich. Seine Eltern (Taylor Schilling und Peter Mooney) suchen nach einer Erklärung für dieses Phänomen. Wissenschaftler Arthur (Colm Feore) hat eine schreckliche Theorie: Könnte es sein, dass Miles besessen ist?

Für den genialen Detektiv Sherlock Holmes (Will Ferrell) und seinen Sidekick Dr. John Watson (John C. Reilly) war bisher kein Fall zu knifflig. Aufgrund ihrer herausragenden Leistungen erbringt ihnen sogar die Queen ihre Hochachtung. Dann allerdings erscheint Professor Moriarty (Ralph Fiennes) auf der Bühne und droht mit einem Mordanschlag auf die Königin. Können die beiden ihn mit der Hilfe eines Verbündeten aufhalten?