«Still On My Mind» : Dido arbeitet seit der Geburt ihres Sohnes produktiver

Die Geburt ihres Sohnes hat das Leben der britischen Sängerin ziemlich geändert. Auf ihrem neuen Album singt sie über die inneren Konflikte als Mutter.

von dpa

05. März 2019, 10:07 Uhr

Die britische Sängerin Dido (47, «Thank You», «White Flag») arbeitet seit der Geburt ihres Sohnes Stanley konzentrierter.

«Du wirst einfach viel produktiver und nutzt die Zeit, die du hast, besser aus. Wenn du 30 Minuten Zeit hast, setzt du dich halt ans Piano und legst los», sagte die Musikerin der Deutschen Presse-Agentur.

Als sie vor sieben Jahren Mutter wurde, habe sie zunächst negative Auswirkungen auf ihre Kreativität befürchtet. «In den ersten Jahren nach der Geburt war ich mit dem Kopf ganz woanders und dachte, ich könnte nie wieder gute Songs schreiben.» Das habe sich aber geändert. «Das Elternsein hat mich selbstbewusster gemacht. Das spiegelt sich auch beim Schreiben wider.»

Bei ihrem neuen Album «Still On My Mind», das an diesem Freitag erscheint, habe sie instinktiver gehandelt und sich nicht so viele Gedanken gemacht. In der Ballade «Have To Stay» singt Dido über die inneren Konflikte als Mutter.