Kommentar zu Will Smith : Die Ohrfeige bei den Oscars: Wann ist ein Mann ein Mann?

Will Smith hat Chris Rock bei der Oscar-Verleihung eine Ohrfeige verpasst. Mal abgesehen vom schlechten Scherz, den Chris Rock zuvor gemacht hat: Was sagt das über männliches Rollenverständnis?

Ob Will Smith den Oscar als bester Darsteller verdient hat? Sagen wir mal, im Vertrauen auf die Jury: ja. Denn die hat geprüft und befunden, hat einen schwarzen Schauspieler geehrt und damit ein Zeichen gesetzt, das nötig ist, solange nicht-weiße Künstler benachteiligt werden, in der Traumfabrik Hollywood und im richtigen Leben. Smith spricht davon in ...

