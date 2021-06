Filmfestspiele : Die Sommerausgabe der Berlinale ist eröffnet

„Endlich wieder großes Kino“: Auf der Berliner Museumsinsel beginnt das Sommerfestival der Berlinale. Nach Monaten des Lockdowns soll damit auch ein Hoffnungszeichen gesetzt werden.

Berlin | Zum Auftakt der Internationalen Filmfestspiele in Berlin ist an den Wert des Kinos erinnert worden. Wegen der Coronavirus-Pandemie mussten Filmtheater monatelang schließen. Kinos seien nicht nur für die Branche wichtig, sondern auch „für uns“, sagte der künstlerische Leiter Carlo Chatrian am Mittwochabend auf der Museumsinsel. Es sei wichtig, Gesch...

