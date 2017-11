Ausverkauftes Konzert : «Die Toten Hosen» starten neue Tournee in Chemnitz

vergrößern 1 von 1 Foto: Gregor Fischer 1 von 1

Die Band «Die Toten Hosen» hat am Sonntag vor weit mehr als 10.000 Fans in der ausverkauften Arena in Chemnitz den Start ihrer Tournee «Laune der Natour» gefeiert.

Bis zum Ende des Jahres stehen für Frontmann Campino und seine Kollegen weitere 24 Auftritte in Deutschland, der Schweiz und in Österreich auf dem Plan. Ihren nächsten Auftritt hat die Band aus Düsseldorf am Dienstag in Erfurt. Alle Konzerte in diesem Jahr sind ausverkauft.

Im Mittelpunkt der Tournee steht das im Mai veröffentlichte Album «Laune der Natur». Im 35. Jahr ihres Bestehens liefert die Kultband darauf eine Mischung aus Punk, Poesie und Pop.

Beim Auftaktkonzert begeisterte die Gruppe vom ersten Lied an ihre Fans, die bei den meisten Songs lauthals mitsangen. Neue Songs wie «Urknall» oder die ausgekoppelte Single «Unter den Wolken» wechselten mit Klassikern wie «Steh auf, wenn du am Boden bist» oder einer Coverversion von «The passenger» von Iggy Pop ab.

Vom 24. Mai 2018 an setzen «Die Toten Hosen» ihre Tournee mit weiteren 13 Auftritten fort.

