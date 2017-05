Schatten der Vergangenheit : Drama und Romanze: «Morgen lieb ich dich für immer»

Mallory und Rider sind die Hauptfiguren in Jennifer Armentrouts neuem Roman «Morgen lieb ich dich für immer».

Die Liebesgeschichte zwischen den beiden jungen Leuten, die sich seit ihrer Kindheit kennen, aus den Augen verlieren und wiederfinden, ist nicht nur etwas fürs Herz, sondern eine Geschichte aus den USA voller Dramatik, die vor allem eines will: Hoffnung geben. Und Kraft, allen Widrigkeiten des Lebens zu widerstehen und auch scheinbar aussichtslose Situationen zu überstehen.

Vier lange Jahre haben sich Mallory und Rider nicht gesehen. Doch gleich am ersten Tag an der neuen Highschool kreuzen sich wieder ihre Wege. Rider hat sich verändert - und eine Freundin. Die Anziehung zwischen ihnen aber ist geblieben - sehr zum Verdruss von Mallorys Adoptiveltern und Riders Freundin Paige. Und neben aktuellen Problemen kämpfen beide noch gegen Schatten aus der Vergangenheit. Sie müssen über sich hinauswachsen und so manchen Kampf mit sich selbst bestehen.

Die in West-Virginia lebende Autorin Armentrout, deren Bestseller «Obsidian» derzeit verfilmt wird, legt mit ihrem neuen Werk nicht nur eine Geschichte der ersten Liebe vor, sondern macht die Leser auch nachdenklich.

- Jennifer Armentrout: Morgen lieb ich dich für immer, cbt Verlag München, 544 Seiten, 12,99 Euro, ISBN 978-3-5703-1141-7.

von dpa

erstellt am 23.Mai.2017 | 16:12 Uhr