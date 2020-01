Savoir vivre : Ein kulinarischer Streifzug durch Wien

Von der Sachertorte über den Tafelspitz zum Wiener Schnitzel: Der schwäbische Star-Koch Vincent Klink untersucht österreichische Köstlichkeiten und erzählt Geschichten drum herum.

von dpa

28. Januar 2020, 15:44 Uhr

Die Genießermetropole Wien und der Sternekoch Vincent Klink ergeben eine lustvolle Mischung. Da passt einfach alles zusammen.

Denn sowohl die Stadt an der Donau als auch der schwäbische Gourmet haben sich dem Savoir vivre verschrieben, einem opulenten Lebensstil, der Effizienz, Slim fit-Wahn und Puritanismus in die Schranken verweist. So ist Vincent Klinks literarischer Streifzug durch Wien natürlich ein kulinarisches Fest geworden. Ob Sachertorte, Tafelspitz oder Wiener Schnitzel, alle Spezialitäten, die wir mit der Donaumetropole verbinden, werden von ihm eingehend gewürdigt.

Und natürlich führt er uns auch zu den traditionsreichsten Kaffeehäusern, Restaurants und Gastwirtschaften. Aber das allein würde dieses Buch nicht so besonders machen. Es ist vielmehr die Kunst, wie Klink all dies zusammenfließen lässt mit schönen und traurigen Geschichten und Anekdoten aus der langen und bewegten Geschichte Wiens. Klink ist Star-Koch, Flaneur und eben auch ein wunderbarer Geschichtenerzähler

- Vincent Klink: Ein Bauch lustwandelt durch Wien, Ullstein Verlag, Berlin, 384 Seiten, 24,00 Euro, ISBN 978-3-550-20066-3.