Dystopie : Eine Muslima auf dem Weg zur Kanzlerin

Deutschland im Kulturkampf: Der erste Roman des „Tagesschau“-Sprechers Constantin Schreiber zeichnet ein düsteres Zukunftsszenario.

Berlin | Der Auftakt ist ziemlich gruselig und erinnert ein bisschen an Goebbels berüchtigte Sportpalastrede von 1943, in der er zum totalen Krieg aufforderte. In Constantin Schreibers Buch „Die Kandidatin“ nimmt ein „junger Mann mit Vielfältigkeitsmerkmal“ auf einer Wahlkampfveranstaltung die Rhetorik des NS-Propagandaministers auf. „Wollt ihr absolute Div...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.