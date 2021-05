Live-Konzert : Elbphilharmonie öffnet nach sieben Monaten Pause

Musik liegt in der Luft: Mehr als sieben Monate mussten Hamburgs Konzerthäuser in der Corona-Pandemie geschlossen bleiben. Jetzt öffnen wieder Elbphilharmonie und Laeiszhalle.

Hamburg | Endlich wieder Konzerte: Nach sieben Monaten Pause wegen der Corona-Pandemie hat es am Montagabend das erste Konzert vor Publikum in der Elbphilharmonie in Hamburg gegeben. Auf dem Programm stand das Abschlusskonzert der Trilogie „Song of America: A Celebration of Black Music“ mit Thomas Hampson (Bariton) und weiteren Gesangssolisten sowie der Deut...

