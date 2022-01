Kultur : Esch startet als Kulturhauptstadt zum Mitmachen

Die luxemburgische Stadt Esch ist zur europäischen Kulturhauptstadt gekürt worden. Zur feierlichen Eröffnung sind die Gäste gefragt. Und die Stadt freut sich auf ein rauschendes Fest.

Das luxemburgische Esch geht am 26. Februar als europäische Kulturhauptstadt zum Mitmachen an den Start. Wer zur großen Eröffnungsfeier „Remix Opening” komme, erhalte beim Anmelden kleine Aufgaben, mit denen er sich aktiv beteiligen könne, sagte die Generaldirektorin von Esch2022, Nancy Braun, am Mittwoch in Esch. Zudem erwarte die Besucher ein rausch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.