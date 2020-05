Literaturauszeichnung : Eugen Ruge ist auch 2021 Stadtschreiber in Mainz

Den deutschen Buchpreis bekam Eugen Ruge 2011 für seinen Debütroman «In Zeiten des abnehmenden Lichts». Der vielseitige Schriftsteller ist auch Stadtschreiber in Mainz.

14. Mai 2020, 12:59 Uhr

Der Schriftsteller, Regisseur und Übersetzer Eugen Ruge bleibt auch 2021 Stadtschreiber in Mainz.

Wegen der Corona-Pandemie verlängern die Preisgeber der Literaturauszeichnung - ZDF, 3sat und die Stadt Mainz - seine Amtszeit um ein Jahr, wie sie in Mainz mitteilten. Das Wohnrecht im Dachgeschoss des Gutenbergmuseums werde verlängert, die Preissumme von 12.500 Euro bekommt der 65-Jährige aber nicht noch ein zweites Mal. Ruge («In Zeiten des abnehmenden Lichts», «Metropol») war wegen der Corona-Beschränkungen am 13. März nur im kleinsten Kreis in sein Amt eingeführt worden.

Danach «ging gar nichts mehr», sagte der mehrfach ausgezeichnete Schriftsteller. «Ich freue mich daher, dass mir die Gelegenheit gegeben wird, mein Stadtschreiber-Amt im nächsten Jahr so ausüben zu können, wie Mainz es erwarten darf.» Ruge kündigte an: «Sobald die Umstände es erlauben, löse ich die Pausen-Taste meines pandemischen Stadtschreiberjahrs. Ich freue mich auf eine hoffentlich unmaskierte Antrittslesung in nicht allzu ferner Zukunft!»

ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler sagte laut Mitteilung: «Ich bin sehr dankbar, dass sich Eugen Ruge bereit erklärt hat, im nächsten Jahr das nachzuholen, was das Coronavirus bisher verhindert hat.» Himmer erwähnte die Begegnung mit den Mainzer Bürgern und die Fertigstellung einer Dokumentation für das ZDF. Diese sei Teil des Stadtschreiberpreises und mache ihn so einmalig.

Ruge wurde in der damaligen Sowjetunion geboren und wuchsin Ostberlin auf. Der diplomierte Mathematiker, der zunächst als Wissenschaftler in der Erdbebenforschung arbeitete und 1988 in die Bundesrepublik ausreiste, begann seine schriftstellerische Laufbahn mit Theaterstücken und Hörspielen. Den deutschen Buchpreis bekam er 2011 für seinen Debütroman «In Zeiten des abnehmenden Lichts».