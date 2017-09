Neue Kraft : «Europa zuerst!»: ein politisches «Mutmacher-Buch»

vergrößern 1 von 1 Foto: Britta Pedersen 1 von 1

Vor einigen Jahren wurden Autoren noch als Außenseiter belächelt, wenn sie sich mit Euphorie für Europa einsetzten. Inzwischen fühlt sich der Politikwissenschaftler Claus Leggewie mit seinem neuen Buch «Europa zuerst!» als Teil einer breiten Welle.

Der Professor an der Justus-Liebig-Universität Gießen beschreibt in seinem Buch einerseits die Kräfte, die die Europäische Union bedrohen - etwa autoritäre und nationalistische Bewegungen. Im zweiten Teil seiner Studie stellt er dann Bürgerbewegungen und Konzepte vor, die der Europa-Idee neue Kraft einhauchen.

Insgesamt sei es ein «Mutmacher-Buch», lobte Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) bei der Präsentation Anfang September in Berlin. Leggewie (67) selbst stellt fest: «Die Europäische Union als institutionelle Form und Europa als Wertegemeinschaft stehen für alles, was den Europäern wichtig ist: Wohlstand, Demokratie und Freiheit. Und Sicherheit im Inneren und nach außen.» Deshalb sei er optimistisch, dass die Menschen mit vielfältigen Ideen - seien es die Demos von Pulse of Europe in vielen Städten oder andere Initiativen, die für Teilhabe und Solidarität streiten - den europäischen Gedanken voranbrächten.

Von der Politik fordert der Wissenschaftler jedoch mehr Mut: Parteien und Regierungen sollten die Ideen der Bürger stärker aufgreifen. Sonst könnte die Welle auslaufen, ohne genügend Spuren zu hinterlassen.

