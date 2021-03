Abschied : Ex-Star-Dirigent James Levine gestorben

Er wurde vom Publikum gefeiert. Doch sein Name ist auch in Misskredit geraten. Jetzt ist er im Alter von 77 Jahren gestorben.

New York | James Levine, der frühere Star-Dirigent der New Yorker Metropolitan Oper, der nach Missbrauchsvorwürfen 2018 seinen Job verlor, ist tot. Das bestätigte ein Sprecher des Opernhauses in Manhattan am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatten mehrere US-Medien unter Berufung auf den Arzt des Dirigenten berichtet, dass Levine bereits am 9. Mär...

