Archäologie : Forscher entdecken 3800 Jahre alte Goldspirale in Frauengrab

Nur etwa einen Zentimeter ist das Schmuckstück und der bislang älteste Goldfund in Baden-Württemberg. Es wird auf die Bronzezeit datiert.

Ammerbuch | Bei Grabungen nahe Tübingen haben Forscher eine 3800 Jahre alte Goldspirale entdeckt. Das etwa ein Zentimeter große Goldröllchen sei der bislang älteste Goldfund in Baden-Württemberg, teilten die Universität Tübingen und das Landesamt für Denkmalpflege am Dienstag mit. Die Spirale sei im Herbst 2020 in einem Frauengrab bei Ammerbuch (Landkreis Tübi...

