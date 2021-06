Rekorde : Für Rekord-Buch: 70 Meter lange Hose aus der Schweiz

Als Hose ist sie mit 70 Metern länge und einem Gewicht von 700 Kilo ein wahres Monstrum. Schafft ihr Schneider es ins Guinnessbuch der Rekorde?

Beromünster | Es ist eine Hose für einen Riesen der Extraklasse: Ein Schneider in der Schweiz hat eine Hose von fast 70 Metern Länge und 700 Kilogramm Gewicht gemacht. Allein der Reißverschluss misst 16 Meter. Am Sonntag wurde die Hose in Beromünster der Bevölkerung präsentiert. Schneider Xwendekar Kelesh hat für das auf einer normalen Nähmaschine produzierte te...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.