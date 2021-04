Dänischer Filmemacher : Geliebt, verteufelt, bewundert: Lars von Trier wird 65

Nur wenige Regisseure schaffen es, so stark zu polarisieren wie Lars von Trier. Kalt lassen seine Filme niemanden, aber warm wird dennoch nicht jeder mit ihnen. Nun wird der Däne 65 Jahre alt.

Kopenhagen | Erst ausgezeichnet, dann zur unerwünschten Person erklärt, am Ende doch wieder zurückgeholt: Lars von Triers Verhältnis zum Filmfestival in Cannes ist so kontrovers wie das, was Filmfreunde zu seinen Werken haben. Viele lieben es, wie der Däne in „Antichrist“ und anderen Werken die Grenzen des Films austestet, andere kommen mit der Brutalität manch...

