Mit viel Musik : «Große Freiheit Nr.7»: Premierenapplaus auf St. Pauli

Die «Große Freiheit Nr.7» ist zurück: Das St. Pauli Theater hat den Klassiker auf seine Bühne geholt und ist dafür vom Premierenpublikum am Montagabend mit viel Beifall gefeiert worden.

Vereinzelte Bravo-Rufe erntete Hauptdarsteller Volker Lechtenbrink (72), in Helmut Käutners Film von 1944 spielte und sang Hans Albers (1891-1960) diese Rolle.

Lechtenbrink (72) gibt den alternden Ex-Matrosen, der als Stimmungssänger in einem Lokal auf St. Pauli arbeitet, sich in das Mädchen Gisa verliebt und mit ihr in den Hafen der Ehe schippern will. Käutners Werk war 1944 erschienen, wurde in Deutschland aber erst nach Kriegsende 1945 gezeigt.

Neben legendären Schlagern und Chansons aus dem Film - darunter «Auf der Reeperbahn nachts um halb eins» und «Beim ersten Mal, da tut's noch weh» - gibt es in der revueartigen Inszenierung von Regisseur und Theaterchef Ulrich Waller weitere Lieder zu hören, etwa Freddy Quinns «Hamburg, altes Mädchen».

Prominente Gäste wie Schauspieler Gustav Peter Wöhler, die Ex-«Tagesschau»-Sprecher Dagmar Berghoff und Wilhelm Wieben und TV-Moderator Gerhard Delling kamen zur Premiere in das Theater unweit der Straße Große Freiheit.

30.Mai.2017