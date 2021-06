Fan-Shop : Großer Harry-Potter-Laden in New York eröffnet

Noch immer verzaubert Harry Potter Groß und Klein in aller Welt. In New York gibt es jetzt eine neue Pilgerstätte für alle Fans.

New York | Butterbier, Zauberstäbe und natürlich Bücher: In New York hat ein großer Laden mit Produkten aus der Welt von Zauberschüler Harry Potter eröffnet. Direkt hinter dem berühmten Flatiron Building am Broadway in Manhattan können Fans der Buchserie der britischen Autorin Joanne K. Rowling jetzt nicht nur Merchandise wie T-Shirts oder Schuluniformen von ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.