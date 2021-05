US-Rapper : Grundsteinlegung für Hip-Hop-Museum in New York

Gleich mehrere Legenden der US-Rapszene haben sich in New York ein Stelldichein gegeben. Es ging immerhin um nicht weniger als ein Museum der besonderen Art.

New York | Mit Musik-Stars wie Nas, LL Cool J und Grandmaster Flash ist in New York der Grundstein für ein neues Hip-Hop-Museum gelegt worden. Der Bau der Ausstellungshalle im Stadtviertel Bronx soll 2024 abgeschlossen sein und rund 80 Millionen Dolar (etwa 65 Millionen Euro) kosten. „Hip-Hop ist eine der Sachen, die meinem Leben eine Bedeutung gegeben haben“...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.