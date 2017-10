Alternative Rock : Guano Apes peilen die nächsten 20 Jahre an

vergrößern 1 von 1 Foto: Mischa Lorenz 1 von 1

von dpa

erstellt am 11.Okt.2017 | 06:00 Uhr

München (dpa) - Ihren ersten Auftritt hatten die Guano Apes 1994 in einem Jugendzentrum des 7000-Einwohnerstädtchens Moringen in Niedersachsen. Schon drei Jahre später ging es für die deutsche Rockband auf Konzerttour durch Europa und die USA.

Mit ihrem Album «Proud Like A God» und dem Hit «Open Your Eyes» landeten sie am 6. Oktober 1997 ein Debüt, das 75 Wochen in den deutschen Charts stand und sich weltweit millionenfach verkaufte. 20 Jahre sind seitdem vergangen. Anlässlich des Platten-Jubiläums geht die Band nun wieder auf Tour.

Die vier Bandmitglieder um Frontfrau Sandra Nasic, alle damals gerade Anfang 20, liefern alternativen Rock-Sound, der zu der Zeit in den USA eine Hochphase hatte. Auch deshalb konnte ihr Sound neben Weltgrößen wie Nirvana und Pearl Jam bestehen. Darauf ist Gitarrist Henning Rümenapp immer noch «wahnsinnig stolz». «Es gibt nicht so viele Bands, die nach 20 Jahren immer noch da stehen können», sagt der 41-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in München.

Seitdem ist viel passiert. Die Band trennte sich gut zehn Jahre nach der Gründung. «Wir waren zu viel aufeinandergehangen und sind einfach implodiert», resümiert Rümenapp. Alle seien für eine Weile ihre eigenen Wege gegangen. Frontfrau Nasic, die man auch aus TV-Shows wie dem Vox-Erfolg «Sing meinen Song» und der Casting-Show «X-Factor» kennt, veröffentlichte in der Zeit ein Soloalbum.

2009 fanden die Guano Apes dann wieder zusammen und lieferten mit «Bel Air» zwei Jahre später ihr drittes Nummer-Eins-Album in Deutschland. Der Nachfolger «Offline» erreichte 2014 immerhin noch Platz acht.

Jetzt hat die Band ihr Debüt-Album unter dem Titel «Proud Like A God XX» in einer überarbeiteten Version wieder herausgebracht: «Die alten Bänder sind zufällig wieder aufgetaucht», erzählt Rümenapp, «und wir haben versucht, sie in ein zeitgemäßes Gewand zu packen.» Dazu kommen neu eingespielte Songs und Coverversionen von Popmusiklegenden wie Depeche Mode, Eminem und David Bowie.

Momentan befinden sich Guano Apes auf Jubiläumstour, die am 6. Oktober in Zürich startete. Im Publikum erwartete Rümenapp im Vorfeld «natürlich Leute, die mit uns gewachsen sind», sagt er. Aber nicht nur: «Ich schätze das Spektrum zwischen 16 und 50.»

Auch für die Guano Apes ist die Zeit nicht stehengeblieben. Die CD-Verkäufe reichen längst nicht mehr in den Himmel. «Wir hatten damals sehr viel Glück und haben einen Nerv getroffen, das kommt uns auch heute noch zugute», sagt Rümenapp. Das will die Band noch ein Weilchen genießen. «Wir wollen nach der Tour auf jeden Fall was Neues machen - wir peilen die nächsten 20 Jahre an.»

Bei allen Veränderungen - manche Sachen bleiben wohl immer gleich: «Die Leute im Publikum stehen immer noch schräg vor mir, weil sie alle Sandra anschauen.»

Tourdaten: 11.10. Dortmund, FZW - 13.10. Köln, E-Werk - 15.10. Frankfurt, Batschkapp - 18.10. Saarbrücken, Garage - 20.10. Hannover, Capitol - 21.10. Hamburg, Große Freiheit 36 - 27.10. CZ-Prag, Meet Factory - 29.10. A-Wien, Ottakringer - 02.11. Berlin, Huxleys - 03.11. Leipzig, Haus Auensee - 05.11. NL-Amsterdam, Melkweg

