Kunststiftung NRW : Helga van Beuningen erhält Übersetzer-Preis

Übersetzer:innen sind wichtige Vermittler von fremdsprachiger Literatur. Ihre Arbeit wird wenig gewürdigt. Jetzt wird Helga van Beuningen für ihre „furchtlose Genauigkeit“ ausgezeichnet.

Straelen | Die deutsche Literaturübersetzerin Helga van Beuningen erhält in diesem Jahr den renommierten Straelener Übersetzerpreis der Kunststiftung NRW. Das teilte die Stiftung am Dienstag in Düsseldorf mit. Die 75-Jährige übersetzt seit vielen Jahren Autoren aus dem Niederländischen. Den mit 25 000 Euro dotierten Preis bekommt sie für die Übersetzung von M...

