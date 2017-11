«Erich Honecker» : Historiker Martin Sabrow erhält Golo-Mann-Preis

vergrößern 1 von 1 Foto: Ralf Hirschberger 1 von 1

Der Historiker Martin Sabrow erhält den mit 15 000 Euro dotierten Golo-Mann-Preis für Geschichtsschreibung.

Der Direktor des Zentrums für Zeithistorische Forschung (ZZF) in Potsdam werde für seine Biografie «Erich Honecker. Das Leben davor 1912-1945» über die Jugend des späteren DDR-Staatsratsvorsitzenden geehrt, teilte die Golo-Mann-Gesellschaft am Freitag in Lübeck mit.

«Sabrow gelingt nicht nur ein grandios geschriebenes Lebensbild des Saarländischen Nachwuchskommunisten, sondern auch eine faszinierende Fallstudie über einen deutschen Jugendlichen im Bannkreis von Faschismus und Stalinismus», heißt es in der Jury-Begründung.

Das Buch erschien 2016 im Verlag C.H. Beck. Der Preis wird am 2. Dezember im Deutschen Historischen Museum in Berlin überreicht.

Der Golo-Mann-Preis wird seit 2013 alle zwei Jahre verliehen - an Autoren, «die in einem oder mehreren Werken eine erzählende, den Leser gewinnende und literarischen Ansprüchen genügende Geschichtsschreibung vorgelegt haben, die sich zugleich auf der Höhe des wissenschaftlichen Forschungsstands bewegt». Bisherige Preisträger sind Volker Reinhardt (2013) und Werner Dalheim (2015).

Benannt ist der Preis nach dem Historiker Golo Mann (1909-1994, «Wallenstein»), einem Sohn des Literaturnobelpreisträgers Thomas Mann. Die Golo-Mann-Gesellschaft hat ihren Sitz im Buddenbrookhaus in Lübeck. Die Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung in Essen ermöglicht die Preisvergabe. Sprecher der Jury ist der Heidelberger Zeithistoriker Edgar Wolfrum.