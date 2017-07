vergrößern 1 von 4 Foto: Stefan Puchner 1 von 4







Die Unesco hat die Höhlen der ältesten Eiszeitkunst in Baden-Württemberg zum Weltkulturerbe ernannt. Das gab das Unesco-Komitee am Sonntag in Krakau bekannt.

von dpa

erstellt am 09.Jul.2017 | 12:51 Uhr